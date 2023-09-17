Российские военные подтвердили уничтожение украинского БПЛА в Подмосковье

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что около 01:45 мск в Истринском районе Московской области сбит украинский беспилотник самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского района Московской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее об уничтожении дрона в районе Истры заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

До этого в Минобороны сообщили о двух сбитых у побережья Крыма украинских БПЛА самолетного типа.