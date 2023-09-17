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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Москвы работают штатно после ограничений, введенных ранним утром в воскресенье из соображений безопасности, сообщили в Росавиации журналистам.

"Рано утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский. На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно", - сказала представитель ведомства.

В Домодедово ограничения на прием и вылет воздушных судов вводились с 2:57 до 3:21 и повторно с 4:02 до 4:46, уточнил представитель аэропорта.

Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении в Московской области двух летевших на столицу беспилотников.

Москва Домодедово Жуковский
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