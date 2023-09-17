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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В Подмосковье уничтожили второй беспилотник

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит силами ПВО в Раменском районе Подмосковья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

Ранее Собянин сообщил о том, что ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Подмосковье Москва Сергей Собянин
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