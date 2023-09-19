Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

На станции метро "Новокузнецкая" до конца года отреставрируют барельефы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве до конца года планируют завершить реставрацию барельефов на станции метро "Новокузнецкая", сообщил порталу мэрии врио заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы бережно восстанавливаем культурное наследие метро. Барельефам на станции "Новокузнецкая" возвращаем первоначальный вид. Все работы идут под надзором Департамента культурного наследия Москвы и будут завершены до конца года", - сказал Ликсутов.

Первоначальный вид вернут гипсовому фризу, посвященному Красной армии, который создали скульпторы Саул Рабинович и Николай Штамм. Сейчас рельеф почти полностью расчистили от старых слоев краски, укрепили разрушенные фрагменты, а также устранили трещины. Утраченные детали уже восстановлены более чем наполовину, говорится в сообщении.

Некоторые крупные фрагменты изготовили заново, использовав в качестве модели сохранившиеся участки фриза. Так, отлили из гипса три фигуры офицеров, которые исчезли при строительстве перехода в 1970-х годах. После работ по расчистке и укреплению барельеф покрасят, чтобы вернуть ему первоначальный цвет.

Максим Ликсутов Новокузнецкая Москва Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Все сети АЗС в Москве вновь повысили цены на дизтопливо

Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

Выше 20 градусов будет в Москве на следующей неделе

Выше 20 градусов будет в Москве на следующей неделе

В Москве смонтировали мост, соединяющий остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном"

В Москве смонтировали мост, соединяющий остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном"

Теплая, преимущественно солнечная погода ожидается в Москве до конца недели

В Новой Москве открыта трасса между Варшавским и Калужским шоссе

В Новой Москве открыта трасса между Варшавским и Калужским шоссе

Средняя цена дизтоплива на АЗС Москвы за неделю выросла на 51 копейку

Средняя цена дизтоплива на АЗС Москвы за неделю выросла на 51 копейку

Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,4% голосов при явке 42,5%

Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,4% голосов при явке 42,5%

Железнодорожные диаметры продлят от Москвы до Калуги и Тулы и других городов

Путин и Собянин открывают движение по новым транспортным магистралям Москвы

Путин и Собянин открывают движение по новым транспортным магистралям Москвы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });