На станции метро "Новокузнецкая" до конца года отреставрируют барельефы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве до конца года планируют завершить реставрацию барельефов на станции метро "Новокузнецкая", сообщил порталу мэрии врио заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы бережно восстанавливаем культурное наследие метро. Барельефам на станции "Новокузнецкая" возвращаем первоначальный вид. Все работы идут под надзором Департамента культурного наследия Москвы и будут завершены до конца года", - сказал Ликсутов.

Первоначальный вид вернут гипсовому фризу, посвященному Красной армии, который создали скульпторы Саул Рабинович и Николай Штамм. Сейчас рельеф почти полностью расчистили от старых слоев краски, укрепили разрушенные фрагменты, а также устранили трещины. Утраченные детали уже восстановлены более чем наполовину, говорится в сообщении.

Некоторые крупные фрагменты изготовили заново, использовав в качестве модели сохранившиеся участки фриза. Так, отлили из гипса три фигуры офицеров, которые исчезли при строительстве перехода в 1970-х годах. После работ по расчистке и укреплению барельеф покрасят, чтобы вернуть ему первоначальный цвет.