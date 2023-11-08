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Собянин заявил о завершении реставрации дома Абрикосовых в Потаповском переулке

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Москве отреставрировали доходный дом с квартирой купцов Абрикосовых в Потаповском переулке, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в основе этого дома - палаты XVII века, которые "пережили несколько перестроек и пожар, но сохранили купеческие интерьеры". В советское время в здании были коммунальные квартиры, кроме того, его надстроили двумя этажами.

Перед началом реставрации дом был в аварийном состоянии, добавил мэр. Реставраторы восстановили его фасады, планировку и интерьеры времен последних дореволюционных владельцев - купцов Абрикосовых, которые занимали там квартиру на первом и втором этажах.

"Кстати, именно эта семья основала кондитерскую фабрику, которая сначала носила их фамилию, а позже стала знаменитой фабрикой имени Бабаева", - отметил Собянин мэр.

Сергей Собянин Москва Абрикосовы
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