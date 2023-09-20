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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Начался эксперимент по созданию Московской цифровой киноплатформы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В столице запустили пилотный проект по созданию Московской цифровой киноплатформы, с помощью которой можно будет арендовать павильоны и студии, организовать натурные съемки на знаковых площадках города, взять напрокат костюмы, реквизит и оборудование.

Как сообщает сайт мэрии, постановление о начале эксперимента подписал мэр города Сергей Собянин.

"В Москве начнется реализация пилотного проекта по созданию Московской цифровой киноплатформы film.moscow - единой точки доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для организации киносъемок и производства телевизионных программ. Киностудии и съемочные группы смогут арендовать павильоны и студии, провести натурные съемки на знаковых площадках города, взять напрокат костюмы, реквизит и оборудование", - говорится в сообщении.

Платформа будет работать по принципу одного окна. В информационной базе film.moscow будут представлены 12 киносъемочных площадок, в которых 82 павильона ("Останкино", "Энтузиаст", Киностудия имени Максима Горького, "Главкино", "Амедиа", "Моя студия", МЕТМАШ и другие), более 200 объектов для киносъемок, в том числе улицы, микрорайоны, парки, усадьбы, музеи, и около 30 киношкол.

Также на платформе будут представлены четыре кинокластера, оборудование для съемок, включающее киносвет, операторскую технику, спецэффекты, грип и фермы, коммутацию, транспорт (гримвагены, костюмвагены, актерские вагоны, автобусы, минивэны, групповые автобусы, хламвагены и камервагены, светобазы с генераторами, скайлифты, легковые автомобили); костюмы и реквизит, куда входит около 240 тысяч единиц мебели, форменной одежды, бутафории, декораций, военного реквизита и других объектов.

С помощью киноплатформы производители смогут подать заявку на получение городской финансовой поддержки, в том числе на экспорт и адаптацию продукции, например, дублирование, а также на проведение съемок на территории столицы и создание образа Москвы в киноискусстве.

В мэрии рассчитывают, что киноплатформа позволит укрепить позиции Москвы как крупнейшего центра киноиндустрии, а также повысит конкурентоспособность российского кинопроизводства в мире.

Сергей Собянин Москва
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