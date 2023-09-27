Начало отопительного сезона в Москве сдвинется как минимум на неделю

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Начало отопительного сезона в Москве будет сдвинуто на более позднее время - как минимум на неделю, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Конец сентября обычно по климату - это начало отопительного периода. Но ближайшие дни, до конца месяца, температура будет выше нормы на 5 градусов, в начале октября будет понижение температуры - днем в диапазоне плюс 10 - плюс 15 градусов, ночью плюс 7 - плюс 10 (...) По прогнозам, пока отопительный сезон на неделю будет сдвинут точно", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что под отопительным периодом понимается период с октября по март включительно. "Если же речь идет о начале отопительного периода, то есть строгая дефиниция - если в течение пяти дней среднесуточная температура 8 градусов и ниже, то начинается отопительный период", - добавил он.

"Пока, если следовать правилам, отопительный период отодвигается на более позднее время", - сказал Вильфанд.

При этом, он отметил, что с 3 октября среднесуточная температура будет около 10 градусов.