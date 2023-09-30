Синоптики спрогнозировали понижение температуры в Москве в начале октября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Понижение температуры и кратковременные дожди прогнозируются в Москве в первые дни октября, столбики термометров не будут подниматься выше плюс 20 градусов, к 8 октября температура в столице вернется к осенней норме, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начало октября будет теплым, но теплым в октябрьском исполнении. С 1 октября произойдет изменение циркуляции, и вместо голубого неба будет уже более облачная погода, прогнозируется дождь. Не сильный, но все-таки дождь, а мы от него отвыкли, забыли, когда он в последний раз был. И август, и сентябрь были "сухие", дожди были очень редко", - сказал Вильфанд.

1 октября на смену солнечной погоде с температурой выше 20 градусов придет облачность, начнутся кратковременные дожди. Ночью, из-за накопленного тепла, температура будет выше плюс 10 градусов, а днем - плюс 14 - плюс 16 градусов. Также ночью в столице начнется небольшой кратковременный дождь, который усилится днем. При этом выпадет всего 5-6 мм осадков.

В ночь на понедельник, 2 октября, небольшой дождь возможен, но днем будет переменная облачность с прояснениями и без осадков. "И в последующем, в течение недели облаков будет гораздо больше, чем на этой неделе, сейчас небо голубое. Солнышко будет появляться, но все-таки будут облака. И местами небольшие кратковременные дожди", - добавил Вильфанд.

2 и 3 октября ночные температуры будут в диапазоне плюс 4 - плюс 9 градусов, а днем от плюс 13 до плюс 18 градусов. 4 октября Москва окажется в теплом секторе циклона, который приблизится с северо-запада, поэтому местами прогнозируется небольшой дождь. Ночью плюс 6 - плюс 11 градусов, а днем плюс 15 - плюс 20 градусов.

"А дальше, по предварительным расчетам, во второй половине недели начнется понижение температуры - сначала постепенное, местами будет небольшой дождь. Но очень сильных дождей не будет. Всего за неделю выпадет 10-11 мм осадков", - сказал Вильфанд.

В четверг, 5 октября, температура ночью будет от плюс 5 до плюс 10, а днем - от плюс 10 до плюс 15. 6 и 7 октября в столичном регионе днем плюс 9 - плюс 14 градусов, а ночью от плюс 1 до плюс 5 градусов. "Во второй половине недели температурный фон приблизится к своим многолетним значениям", - сказал он.

Кроме того, Вильфанд отметил, что после периода понижения температуры и облачности, москвичам стоит ждать повышения температуры и бабьего лета: "Оно обязательно должно быть".