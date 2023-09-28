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На севере фиолетовой ветки метро в Москве нет движения из-за человека на пути

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Движение поездов от "Октябрьского поля" до "Баррикадной" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена прервано из-за человека на пути, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от "Октябрьского поля" до "Баррикадной" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

По данным дептранса, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Москва метро
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