Движение на фиолетовой ветке метро в Москве восстановлено после ЧП с пассажиром

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Поезда Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена следуют по графику после инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Ранее в дептрансе сообщали, что движение поездов от "Октябрьского поля" до "Баррикадной" было остановлено из-за человека на пути.