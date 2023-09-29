Пять человек пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пять человек оказались под колесами выехавшего на тротуар автомобиля в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сегодня в 21:15 на ул. Большой Никитской в районе дома 29к2 водитель автомашины Мерседес выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным в результате дорожного происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести", - сказали журналистам в Главном управлении МВД в пятницу.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Со своей стороны в пресс-службе московского департамента транспорта сообщили, что в районе происшествия затруднено автомобильное движение.

"Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - отметили в дептрансе.