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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель отправлен под домашний арест

Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель отправлен под домашний арест
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Таганский районный суд избрал меру пресечения водителю автомобиля "Мерседес", сбившего пешеходов в центре столицы накануне вечером, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры в субботу.

"С учетом позиции прокуратуры Центрального административно округа Таганский районный суд избрал в отношении 32-летнего мужчины, совершившего ДТП на Большой Никитской, меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В отношении мужчины вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ - "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования)".

В свою очередь, столичный главк СК заявил о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Как ранее сообщили в столичном главке МВД, в пятницу вечером на улице Большой Никитской в районе дома 29, корпус 2 водитель автомашины "Мерседес" выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожного происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Москва
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