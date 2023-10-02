Собянин поздравил строителей метро с профессиональным праздником

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных метростроителей с профессиональным праздником, отметив уникальность и важность специалистов для города.

"С Днем метростроителя! Спасибо за Большую кольцевую! Спасибо за "Физтех" и "Аэропорт Внуково". 14 станций, открытых в этом году, - это не завершение, а лишь яркая точка на славном пути метростроителей Москвы", - написал Собянин в своем блоге в понедельник.

Мэр добавил, что впереди много новых задач и важных проектов.

В видео, опубликованном в блоге, отмечается, что в ближайшие годы планируется построить 39 новых станций и шесть электродепо. Кроме того, в строительстве три новые линии: Троицкая, Рублево-Архангельская, Бирюлевская.

В нем уточняется, что сегодня в столице работают порядка 15 тыс. метростроителей.