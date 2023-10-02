Движение поездов на оранжевой ветке метро Москвы нарушено из-за человека на пути
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Интервалы движения поездов на юге Калужско-Рижской линии московского метрополитена увеличены из-за человека на пути, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Как уточнили в дептрансе, поезда не ходят от "Октябрьской" до "Новых Черемушек". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.