Поезда оранжевой ветки московского метро возобновили движение по расписанию
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов на Калужско-Рижской линии московского метрополитена, нарушенное из-за человека на пути, восстановлено, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Движение на Калужско-Рижской линии (6) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов от "Октябрьской" до "Новых Черёмушек" Калужско-Рижской линии московского метрополитена увеличены из-за человека на пути.