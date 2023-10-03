В Москве в выходные будет хмуро и холодно

На улицу выходить не захочется, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры с дождем и сильным ветром до 10 м/с прогнозируется в Москве в выходные, днем температура не будет превышать плюс 9 градусов, ночью ожидаются заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в среду в столице будет "потрясающе теплый день" - температура воздуха от плюс 18 до плюс 20 градусов, что на 6 градусов выше нормы. Но вместе с теплом прогнозируется дождь, который периодически будет усиливаться, ветер с порывами до 18 м/с, в отдельных районах возможна гроза.

С четверга в столичный регион начнет поступать более холодный воздух с запада, температура понизится до плюс 13 - плюс 15 градусов, в пятницу ухудшение погоды продолжится - будет "более облачная погода, дождь, днем температура в диапазоне плюс 10 - плюс 12 градусов".

"Резкое понижение температуры начнется в субботу - в Москву будут перемещаться полярные воздушные массы. И это означает, что температура ночью от 0 до плюс 5 градусов, по области отрицательные значения. Резкое понижение температуры и днем - плюс 6 - плюс 8 градусов в Москве и плюс 4 - плюс 9 градусов по области", - сказал Вильфанд.

В воскресенье ночью будет от минус 1 до плюс 3, днем в Москве около плюс 5 - плюс 6 градусов, а по области от плюс 3 до плюс 8. В понедельник, по словам Вильфанда, погода существенно не изменится.

Дождь, который ожидается в пятницу, продолжится и в выходные, но к нему добавится ветер с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление понизится и будет на 15 мм ртутного столба ниже нормы, что приведет к облачности.

"Есть люди, которые любят, когда дождик, когда пасмурно. Но когда погода такая хмурая, пасмурная, с низкими облаками, порывистым ветром, как в выходные, на улицу выходить не захочется ни при каких условиях", - отметил Вильфанд.

Улучшение погоды, по предварительным прогнозам, возможно к середине недели. Температура поднимется до двузначных значений - плюс 10 - плюс 11 градусов.

"После такой холодной погоды, конечно, любое повышение температуры будет восприниматься позитивно. Но до бабьего лета это никак не будет дотягивать. Погода облачная, даже в середине следующей недели. А бабье лето должно быть немного другое. Будем ждать его позже", - отметил Вильфанд.