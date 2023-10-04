В Москве до вечера среды возможны дожди и сильный ветер

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве днем и до вечера среды прогнозируется сильный ветер и дожди, предупредили в столичном главке МЧС.

"В период с 13:00 до 20:00 (...) 4 октября по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-20 м/с, дождь, местами гроза", - говорится в сообщении.

Водителям посоветовали в непогоду снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковаться рядом с деревьями. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее об ожидаемых дождях в среду сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пообещал, что в среду в столичном регионе будет "потрясающе теплый день" - температура воздуха от плюс 18 до плюс 20 градусов, что на 6 градусов выше нормы. Но вместе с теплом прогнозируется дождь, который периодически будет усиливаться, ветер с порывами до 18 м/с, в отдельных районах возможна гроза.

С четверга в регионе похолодает. В пятницу снова ожидается дождь, который может продолжаться и в выходные.

"Резкое понижение температуры начнется в субботу - в Москву будут перемещаться полярные воздушные массы. И это означает, что температура ночью от 0 до плюс 5 градусов, по области отрицательные значения. Резкое понижение температуры и днем - плюс 6 - плюс 8 градусов в Москве и плюс 4 - плюс 9 градусов по области", - сказал Вильфанд.