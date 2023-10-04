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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Пешеходный мост через Водоотводный канал в Москве введут к лету 2024 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пешеходный мост через Водоотводный канал, который свяжет Якиманскую, Крымскую и Болотную набережные, введут к лету 2024 года, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

"На сегодняшний день ведутся активные строительно-монтажные работы. Процент готовности составляет 60%. (...) В наших планах ввести мост в эксплуатацию к лету следующего года. (...) В рамках реализации проекта будут построены пандусные сходы на Якиманскую, Крымскую и Болотную набережные. В сторону 3-го Голутвинского переулка построят лестничный сход. Ширина моста варьируется от 6,35 до 8,25 м", - сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

54-метровый мост массой 235 т собрали в районе подмосковного города Лыткарино и на двух баржах за восемь часов перевезли к острову Балчуг.

Москва
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