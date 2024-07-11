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В Москве открыли пешеходный мост между стрелкой Балчуга и Крымской набережной

В Москве открыли пешеходный мост между стрелкой Балчуга и Крымской набережной
Фото: АГН "Москва"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, связывающий стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную.

"Еще предстоит много чего обновить. Сейчас соединили Балчуг с Крымской набережной. Крымская набережная несколько лет тому назад была такая депрессивная, я сколько раз бывал, никого не было - ни велосипедистов, ни пешеходов. Сейчас это одна из самых популярных набережных, и возле ГЭС-2 тоже было такое пространство запущенное, сейчас - культурный центр", - отметил мэр.

Он выразил уверенность, что после завершения благоустройства это будет одно из самых любимых городских пространств.

Как сказано в материалах мэрии, новый мост длиной 58 метров и шириной 8 метров соединил стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными. Пешеходный мост сделал ближе и доступнее знаковые объекты острова Балчуг - памятник Петру I, арт-пространство "Красный Октябрь", кинотеатр "Ударник", Дом на Набережной, Театр Эстрады.

Строительство моста проводилось без остановки движения речного транспорта и с сохранением пешеходных проходов по набережным.

Интересной особенностью конструкции стала установка ребра жесткости снаружи по центру, что позволило разделить встречные потоки пешеходов и одновременно создать длинную скамейку.

В планах на 2024-2026 годы - строительство ещё 6 пешеходных мостов, в том числе в строительстве находятся мосты через реку Яузу вблизи МГТУ имени Баумана и через Нагатинский затон, который свяжет одноимённый район с парком "Остров Мечты" и Южным речным вокзалом. А также 4 моста в проектировании: 2 моста через затон Новинки в рамках благоустройства набережной Марка Шагала, через Москву-реку на Островную улицу, который свяжет Мнёвниковскую пойму с районом Крылатское, через Москву-реку в сторону парка "Фили", который свяжет парк и Мнёвниковскую пойму.

Балчуг ГЭС-2 Красный Октябрь Сергей Собянин Москва-река Водоотводный канал Москва
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