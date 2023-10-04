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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

В сентябре заметно подорожали квартиры в новостройках Новой Москвы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - На первичном рынке жилья Новой Москвы стоимость "квадрата" в квартирах показала максимальный прирост в сентябре, выяснили в компании "Бон Тон". Средневзвешенная цена "квадрата" увеличилась на 2,1% и составила 237,9 тысячи рублей.

"В сентябре прирост цен в новой Москве показал максимальное значение после пяти месяцев незначительного роста в 1,2-1,5% в месяц. Это вызвано ростом продаж и потребительской активности последних трех месяцев. В некоторых проектах застройщики нивелировали скидки, в части проектов они сократились", - рассказала гендиректор "Бон Тон" Валерия Цветкова.

За год квадратный метр подорожал на 3,7%. В Новомосковском административном округе цена "квадрата" выросла до 241,9 тысячи рублей. В Троицком АО стоимость квадратного метра за месяц не изменилась и составила 127 тысяч рублей. Средняя цена "первичной" квартиры в НАО в сентябре достигла 11,2 млн рублей, в ТАО - 8,3 млн рублей.

Новая Москва
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