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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Стоимость "квадрата" в новостройках Москвы в сентябре выросла на 3,5%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек Москвы в сентябре выросла на 3,5%, а средний бюджет покупки и средняя площадь экспонируемого лота - на 4,6% и 1,1% соответственно, выяснили эксперты аналитической платформы bnMAP.pro.

"На рынке новостроек столицы по сравнению с августом средняя цена одного квадратного метра лотов повысилась на 3,5% - до 440,8 тыс. рублей. Также вырос средний бюджет покупки - на 4,6%, до 24,59 млн рублей. А средняя площадь лота на экспозиции увеличилась на 1,1%", - говорится в исследовании.

По данным аналитиков, в массовом сегменте средняя цена одного "квадрата" выросла на 3,4% (до 313,85 тыс. рублей), а средний бюджет лота - на 3,5% (13,76 млн рублей). В высокобюджетных новостройках повысились оба значения - на 2,6% (до 522,99 тыс. рублей) и на 3,5% (до 35,44 млн рублей) соответственно.

Число ЖК в реализации по итогам сентября снизилось на 0,9% (до 333 штук), а число лотов - на 5,3% (до 47,5 тыс. штук). В продажу поступили три новых проекта и 11 новых корпусов в реализуемых новостройках, отмечают эксперты.

По сравнению с данными годичной давности количество лотов на витрине уменьшилось на 1,7%, число ЖК увеличилось на 13,3%. При этом средний бюджет лота в экспозиции за год вырос на 17,3%, средняя цена одного кв.м - на 13,2%. За истекший год на 14,5% повысилась средняя цена одного кв.м в массовых новостройках, а средний бюджет лота - на 16,2%. В высокобюджетных проектах на 8,4% выросла цена одного кв.м, на 7,6% - бюджет лота, также сообщается в исследовании.

Москва
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