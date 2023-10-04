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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Сильный ветер в Москве повредил несколько конструкций и деревьев

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве фиксируются случаи повреждения конструкций и деревьев из-за сильных порывов ветра, горожан просят воздержаться от пребывания на улице, сообщает комплекс городского хозяйства.

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"По данным синоптиков, местами порывы ветра сейчас достигают 20 м/с. Фиксируются случаи повреждения конструкций и деревьев", - говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток, наиболее сильными порывы ветра будут до 18:00, уточнили в комплексе.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - отмечается в сообщении.

Москва
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