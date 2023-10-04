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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Парк Горького в Москве закрывается из-за непогоды

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Парк Горького в Москве закроется из-за плохой погоды. Об этом сообщил телеграм-канал ЦПКиО.

В среду в столице усилился ветер, при порывах его скорость достигает 20 метров в секунду. Сообщалось, что ветром в городе повредило отдельные конструкции и повалило несколько деревьев. Временами идет дождь.

Городскому общепиту рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды, а городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности. В МЧС предупреждали, что дожди и ветер могут продолжаться до вечера.

Парк Горького МЧС ЦПКиО
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