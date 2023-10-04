Сезон фонтанов в Москве завершится 5 октября

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства отключат столичные фонтаны в четверг, 5 октября, после чего подготовят их и законсервируют, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году завершаем сезон работы фонтанов в четверг, 5 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации", - сказал Бирюков в среду.

По его словам, насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара, а слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней.

"Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами", - сказал глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков сообщил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.