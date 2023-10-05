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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

В Москве выключили все фонтаны

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Москве 5 октября завершился сезон работы фонтанов, сотрудники комплекса городского хозяйства отключили все фонтаны и начали их чистить и готовить к зиме и новому сезону, который начнется в апреле, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы. После завершения подготовительных работ приступим к консервации. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем на зимний период специальными конструкциями", - сказал Бирюков.

Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируются, сухие фонтаны в парках и на площадях закрываются специальными экранами.

Зимой специалисты будут готовить фонтаны к новому сезону, который традиционно начинается в последних числах апреля. Проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

В столичном регионе после теплого и сухого сентября наступило похолодание, начинаются дожди. В ближайшие выходные 7 и 8 октября по ночам местами возможны заморозки до минус 2 градусов, по утрам на дорогах вероятна гололедица, местами пройдут дожди с мокрым снегом.

ЖКХ Петр Бирюков
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