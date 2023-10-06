Власти Москвы предупредили об ожидающейся непогоде

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося сильного дождя и ветра, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 м/с, существует вероятность выпадения до четверти месячной нормы осадков. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад", - приводит его слова портал мэрии Москвы.

Организовано информирование жителей об ухудшении погоды.

"Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - сказал Бирюков.

Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, сообщил он.