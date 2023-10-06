Мрачная погода с мокрым снегом и ветром ожидается в Москве и области в выходные

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры, дождь, мокрый снег и ветер до 21 м/с прогнозируются в московском регионе в выходные из-за циклона, температура днем в воскресенье не будет превышать плюс 4 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в пятницу вечером почувствуем резкое понижение температуры. К Москве приближается фронтальный раздел, будет достаточно заметный дождь и порывы ветра до 18 м/с. Это преддверие еще большего ненастья (...) В ночь на субботу в Москве ноль - плюс 2 градуса, по области до минус 2 градусов. Начнутся осадки - сначала в виде дождя, затем элемент мокрого снега к утру. Утром местами гололедица", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что к Москве с северо-запада приближается циклон, который приведет к резкому понижению давления - в выходные оно будет рекордно низким, на 20 мм ртутного столба ниже нормы. "Когда низкое давление, циклон - погода облачная, облака будут очень плотными, непробиваемыми для солнечных лучей, погода мрачная", - добавил Вильфанд.

Днем в субботу температура из-за кратковременного притока тепла поднимется до плюс 7 - плюс 9 градусов, по области до плюс 4. В течение дня в столичном регионе будет сильный дождь, местам с мокрым снегом, который будет сразу таять, и усиление ветра до 16 - 21 м/с.

"8 октября будет погода, как говорят, "хороший хозяин собаку на улицу не выгонит". Ночью сплошная облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега. И температура и днем, и ночью - плюс 2 - плюс 4 градуса, по области от минус 1 до плюс 4 градусов", - сказал Вильфанд.

Также в воскресенье прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с, утром - гололедица.