Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

В Москве пробки достигли 10 баллов

В Москве пробки достигли 10 баллов
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - По данным сервиса "Яндекс.карты" на 18:30, Москва стоит в 10-балльных пробках. Городской департамент транспорта призвал горожан в связи с этим подождать с поездками на личных автомобилях и лучше пользоваться общественным транспортом.

По прогнозу чиновников, после 20:00 на дорогах станет свободнее.

Движение сильно затруднено в центре города, на ТТК в районе улицы Беговая, МКАД и Ленинградском проспекте.

В ЦОДД раньше ожидали, что вечерние пробки в пятницу могут достичь 8 баллов из-за дождя, снижения скорости, мелких ДТП и ремонтных работ на дорогах.

ТТК ЦОДД Ленинградский проспект Дептранс Яндекс.Пробки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Местами в Москве выпало до четверти месячной нормы осадков

Вильфанд посоветовал столичным автомобилистам пока не менять резину на зимнюю

Мрачная погода с мокрым снегом и ветром ожидается в Москве и области в выходные

Власти Москвы предупредили об ожидающейся непогоде

Власти Москвы предупредили об ожидающейся непогоде

Дождь, мокрый снег и гололедица прогнозируются в Московском регионе в выходные

Дождь, мокрый снег и гололедица прогнозируются в Московском регионе в выходные

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

В Москве до вечера среды возможны дожди и сильный ветер

Стоимость эвакуации автомобилей нарушителей вырастет в Москве с 15 октября

В Москве с 15 октября увеличат некоторые тарифы на проезд в транспорте

В Москве с 15 октября увеличат некоторые тарифы на проезд в транспорте

В Москве в выходные будет хмуро и холодно

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });