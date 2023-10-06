В Москве пробки достигли 10 баллов

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - По данным сервиса "Яндекс.карты" на 18:30, Москва стоит в 10-балльных пробках. Городской департамент транспорта призвал горожан в связи с этим подождать с поездками на личных автомобилях и лучше пользоваться общественным транспортом.

По прогнозу чиновников, после 20:00 на дорогах станет свободнее.

Движение сильно затруднено в центре города, на ТТК в районе улицы Беговая, МКАД и Ленинградском проспекте.

В ЦОДД раньше ожидали, что вечерние пробки в пятницу могут достичь 8 баллов из-за дождя, снижения скорости, мелких ДТП и ремонтных работ на дорогах.