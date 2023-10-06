Несколько полос Кутузовского проспекта перегородило упавшее дерево

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Москве на участке Кутузовского проспекта у дома 78 было ограничено движение по нескольким полосам в сторону области из-за упавшего дерева, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Коммунальщики дерево убрали. Движение по этому участку возобновится, когда проезжую часть как следует прометут.

В Москве в пятницу ветрено и дождливо, в отдельных районах города фиксируются порывы ветра, достигающие 20 м/с.