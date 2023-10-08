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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - До конца дня в воскресенье, 8 октября, в Москве будет сохраняться сильный ветер, сообщает портал мэрии столицы. Его порывы могут достигать 17–22 метров в секунду.

Власти просят москвичей соблюдать меры безопасности и ограничить пребывание на улице.

Рекомендуется обходить опоры линий электропередачи, не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

Москва
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