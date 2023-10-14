Похолодание начнется в столичном регионе с понедельника

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Следующая неделя в Москве и Подмосковье начнется с понижения температуры, днем столбики термометров не будут подниматься выше плюс 9 градусов, ночные температуры будут отрицательными, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На следующей неделе начинается осенняя погода - облачно с прояснениями. Очень больших осадков не прогнозируется, но все-таки кратковременные осадки будут. Будет не очень комфортная погода", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что с понедельника начинается изменение циркуляции - воздушные массы начнут перемещаться с запада. Во вторник Москва окажется в тыловой части циклона.

"Если еще в понедельник будет нормальная для начала второй половины октября погода, ночью плюс 4 - плюс 6, днем плюс 7 - плюс 9 градусов. И такая температура на 1-2 градусов выше нормы. То уже 17-18 октября температура ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем от плюс 3 до плюс 8", - сказал Вильфанд.

Во второй половине недели понижение температуры продолжится, ночью будет около ноля - от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем плюс 4 - плюс 5 градусов, по области от плюс 2 до плюс 7 градусов. Такой температурный фон уже ниже нормы на 2 градуса", - добавил он.