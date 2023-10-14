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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде и сильном ветре в течение субботы.

"В период с 10:00 до 21:00 14 октября в Москве ожидается дождь, местами гроза, усиление южного ветра с порывами до 18 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС России
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