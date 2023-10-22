Фасадам дома Юшкова в Москве вернули исторический облик

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В столице отреставрировали фасады дома Юшкова, построенного по проекту архитектора Василия Баженова, сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

Как говорится в сообщении, дом Юшкова - один из самых ярких памятников городской архитектуры. Здание находится по адресу: Мясницкая улица, дом 21, строение 1.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что дом Юшкова является объектом культурного наследия федерального значения. "Он построен по проекту известного архитектора Василия Баженова. Последнюю реставрацию здания проводили 30 лет назад", - приводит портал его слова.

Специалисты расчистили фасады, укрепили кирпичную кладку, отреставрировали деревянные двери и окна, белокаменные колонны, архитектурные детали и декоративные элементы. Балюстраду полуротонды, слуховые домики, ограждения балконов и кронштейнов воссоздали по архивным документам и фотографиям. Также реставраторы привели в порядок кровлю, отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что фасадам здания вернули исторический облик, полностью демонтированы строительные леса.