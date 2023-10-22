Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Фасадам дома Юшкова в Москве вернули исторический облик

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В столице отреставрировали фасады дома Юшкова, построенного по проекту архитектора Василия Баженова, сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

Как говорится в сообщении, дом Юшкова - один из самых ярких памятников городской архитектуры. Здание находится по адресу: Мясницкая улица, дом 21, строение 1.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что дом Юшкова является объектом культурного наследия федерального значения. "Он построен по проекту известного архитектора Василия Баженова. Последнюю реставрацию здания проводили 30 лет назад", - приводит портал его слова.

Специалисты расчистили фасады, укрепили кирпичную кладку, отреставрировали деревянные двери и окна, белокаменные колонны, архитектурные детали и декоративные элементы. Балюстраду полуротонды, слуховые домики, ограждения балконов и кронштейнов воссоздали по архивным документам и фотографиям. Также реставраторы привели в порядок кровлю, отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что фасадам здания вернули исторический облик, полностью демонтированы строительные леса.

Москва дом Юшкова Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гололедица ожидается местами в Москве в субботу

В московском метро на оранжевой ветке утром увеличивали интервалы

Автомобилистам в Москве и Подмосковье порекомендовали менять резину

Автомобилистам в Москве и Подмосковье порекомендовали менять резину

В Москве обещают установить больше камер для фиксации нарушений на самокатах

В Москве обещают установить больше камер для фиксации нарушений на самокатах

Пробки до 8 баллов ожидаются в Москве к вечеру из-за дождя

Пробки до 8 баллов ожидаются в Москве к вечеру из-за дождя

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы повысится с 15 октября

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы повысится с 15 октября

Похолодание начнется в столичном регионе с понедельника

Похолодание начнется в столичном регионе с понедельника

Движение на салатовой ветке метро Москвы восстановлено после ЧП с поездами

Причиной ЧП на станции "Печатники" в московском метро назвали ошибку машиниста

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });