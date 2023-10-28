В Москве на месте бывшего завода "МиГ" в Беговом районе построят городской квартал

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В столице заключили договор с инвестором о реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Заключили договор с инвестором о реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе. Вместо устаревших объектов и недействующих производственных площадей построим современный городской квартал, в том числе для участников программы реновации", - написал Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, также возведут всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, офисы. В итоге будет создано около 25 тысяч новых рабочих мест.

"Это станет одним из самых крупных проектов комплексного развития территорий в столице. Договор с инвестором заключили на 26 лет. Он вложит в проект не меньше 300 млрд рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект для города составит примерно 12 млрд", - добавил он.