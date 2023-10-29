Мокрый снег с дождем ожидаются в понедельник в Москве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мокрый снег с дождями с возможностью образования гололедицы ожидается в Москве с раннего утра до середины дня понедельника, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, завтра, 30 октября, с 06:00 до 15:00 в столице ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.

Кроме того, возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с. "Будьте внимательными на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - предупредили в пресс-службе комплекса.

В свою очередь автомобилистов просят быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.