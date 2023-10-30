В МЧС предупредили о ледяном дожде в Москве

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Москве с 9 утра и, возможно, до 15:00 понедельника возможен ледяной дождь и гололед, предупредили в столичном управлении МЧС.

В комплексе городского хозяйства, ссылаясь на синоптиков, сообщили, что до 15:00 в столице будет идти мокрый снег, переходящий в дождь, на дорогах может образоваться гололедица. Кроме того, в течение дня возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с.

В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и не парковаться рядом с деревьями, а пешеходов - держаться подальше от шатких конструкций, деревьев и рекламных щитов.