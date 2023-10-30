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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

Три человека пострадали при пожаре на АЗС в Химках

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате возгорания на АЗС в Химках рядом с аэропортом Шереметьево, пожар ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"В Химках пожарные МЧС РФ ликвидировали последствия пожара", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пожар произошел в результате разгерметизации емкости с пропаном.

"Горели паллеты, бытовки и пять авто на площади 60 кв. метров", - добавили в министерстве.

К ликвидации пожара были привлечены 33 специалиста и 10 единиц техники.

В подмосковном главке МЧС РФ ранее сообщали "Интерфаксу", что огонь охватил газгольдер на АЗС и два автомобиля в Химках, пострадали два человека.

МЧС РФ Шереметьево Химки
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