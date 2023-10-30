Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках выросло до пяти

Четверым потребовалась госпитализация

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - По уточненным данным, при пожаре на АЗС в Химках пострадали пять человек, а не три, как сообщалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба федерального МЧС.

Четверо пострадавших госпитализированы.

На АЗС неподалеку от аэропорта "Шереметьево" утром разгерметизировался газгольдер с пропаном и случился пожар. "Горели паллеты, бытовки и пять авто на площади 60 кв. метров", - сообщали в МЧС.

Пожар потушили.