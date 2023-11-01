В Москву на один день пришло бабье лето

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Температура в Москве 1 ноября достигла плюс 15 градусов, тем самым был побит температурный рекорд, установленный для этого дня в 1934 году, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве на 14:00 достигла 15 градусов. Прошлый рекорд для 1 ноября превышен на 2,4 градуса. Он составлял 12,6 градусов тепла", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в Москву "на один день пришло бабье лето, пусть не в чистом метеорологическом виде, а в бытовом", так как нет некоторых метеорологических условий. Такая температура по климату, как уточнил Вильфанд, соответствует значениям первой декады мая или середины сентября.

Тепло, по словам Вильфанда, обусловлено перемещением теплых воздушных масс из Алжира, Туниса и Египта, а также солнечной энергией.

Однако уже завтра в столичном регионе будет дождливая погода и температура воздуха днем около плюс 6 - плюс 9 градусов.