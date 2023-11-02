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Температурные максимумы 1 ноября были побиты в Москве и других городах

Температурные максимумы 1 ноября были побиты в Москве и других городах
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Температурные максимумы за всю историю инструментальных наблюдений 1 ноября были побиты не только в Москве, но и в Коломне, где потеплело до плюс 19 градусов, а также в Санкт-Петербурге, Рязани, Саратове, Ульяновске, Пензе, Нижнем Новгороде и Саранске, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Совершенно фантастическая ситуация сложилась вчера, в первый день ноября, когда температура в Москве на нашей реперной станции была плюс 15,8 градусов. До сих пор максимальное значение в Москве за весь период инструментальных наблюдений отмечалось в 1934 году и составило плюс 12,6 градуса. Превышение рекордов сразу на 3,2 градуса - это совершенно фантастическое, редко встречающееся событие. Это все равно, что в высоту прыгнуть, скажем, на 5-10 см выше, чем (текущее) рекордное значение", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

В РоссииВильфанд заявил, что предстоящая зима в России может быть теплее, чем обычноВильфанд заявил, что предстоящая зима в России может быть теплее, чем обычноЧитать подробнее

По его словам, причиной стало то, что к началу ноября воздушные массы перемещались в центр Европейской России, в частности, в Москву, в другие регионы ЦФО, в Поволжье и даже в Петербург с юга.

"Это воздух поступал, действительно, с севера, я шутил по этому поводу, что тепло было обусловлено северными потоками, но речь идет о севере Африки, где, понятно, самая жаркая погода. Поэтому такие невероятно высокие значения", - рассказал Вильфанд.

"1 ноября был перекрыт максимум температуры воздуха в Питере - плюс 11,7, где тоже в 1934 году было 10,6 до этого, в Рязани - плюс 17,6, в Саратове - плюс 17,1, в Ульяновске, в Пензе - плюс 18,6, в Нижнем Новгороде - плюс 15,9, в Саранске - плюс 16,6" - сообщил Вильфанд.

"В Коломне вчера - плюс 19 градусов, - это не просто сентябрьская, это августовская температура", - добавил метеоролог.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Петербург Москва
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