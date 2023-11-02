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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии фигуранта дела о госизмене и контрабанде

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил 13 лет колонии строгого режима фигуранту дела о государственной измене, гражданину РФ Ахаджону Зохидову, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Зохидов признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и покушении на контрабанду опасных веществ или элементов вооружений, или научно-технической информации, или важных природных ресурсов (ч. 3 ст. 30 УК РФ - п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).

Процесс в отношении Зохидова прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

О фабуле дела Зохидова официально не сообщалось.

Мосгорсуд Москва
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