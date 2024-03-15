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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:46

ФСБ сообщила об аресте в Москве мужчины, создававшего ложные цели для ПВО РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании и аресте в Москве мужчины, подозреваемого в сборке беспилотников для противодействия работе российской ПВО.

"Федеральной службой безопасности РФ задержан в Москве по подозрению в совершении государственной измены гражданин России. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По версии ФСБ, задержанный сначала выполнял проверочные задания, "осуществляя пропагандистскую деятельность, обращенную на дискредитацию специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, отправляя кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе".

"После чего получил задание, направленное на противодействие российским системам ПВО", - заявили в ЦОС. По данным спецслужбы, мужчина собирал и запускал беспилотники "для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России".

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

"В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления Все вещественные доказательства были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ России", - сообщили в спецслужбе.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного.

По статье о госизмене мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ Москва Украина
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