Павильон "Наша культура" открылся на ВДНХ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова открыла павильон "Наша культура" на ВДНХ, который будет работать в рамках выставки-форума "Россия".

"Хочу поздравить всех с праздником, с Днём народного единства. Сегодня мы собрались здесь не только в связи с этой значимой, очень памятной датой, но и как участники поистине грандиозного события: мы открываем павильон "Наша культура" в рамках выставки главных достижений России, где на огромной территории представлен весь потенциал нашей великой страны (...) Этот павильон на 161 день, почти на полгода, станет домом для российской культуры", - сказала Любимова на открытии.

В павильоне можно будет познакомиться с самыми значимыми достижениями культурной жизни страны. Экспозиция павильона "Наша культура" состоит из четырех тематических площадок, которые объединяют все сферы искусства.

Гостей в павильоне встречает "Портрет современной российской культуры" - это панно-инсталляция 3 на 15 метров с фотопортретами более чем 150 ключевых представителей современной российской культуры. Среди них - музыканты, артисты театра и кино, руководители государственных музеев, артисты эстрады, скульпторы, кино- и театральные режиссеры и другие.