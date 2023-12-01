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Обновленный кинотеатр "Круговая кинопанорама" открылся на ВДНХ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Обновленный кинотеатр "Круговая кинопанорама" с эффектом полного погружения открылся на ВДНХ, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"В работе площадки используется уникальная аппаратура, в том числе поворотная платформа-трансформер и цилиндрический экран высотой 10 метров. Картины транслируют на экран с проекцией 360 градусов - так создается эффект полного погружения", - сказала Сергунина журналистам.

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По ее словам, это первый в мире кинотеатр подобного типа, где можно показывать как современные фильмы, так и старые картины, которые проецируют на экраны 11 отреставрированных аппаратов.

В пресс-службе ВДНХ напомнили, что кинотеатр "Круговая кинопанорама" был открыт на ВДНХ в апреле 1959 года.

"На тот момент такие аттракционы во всем мире считались технической новинкой. Внутренний объем здания целиком занимал кинозал, его оборудовали проекторами, расположенными по кругу и образующими полную панораму экранами и системой объемного звука с девятью каналами. Здесь демонстрировали фильмы продолжительностью 20 минут", - сказали в пресс-службе.

ВДНХ Москва
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