Кириенко заявил о посещаемости выставки "Россия" выше ожиданий организаторов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Ожидания организаторов выставки-форума "Россия" на территории ВДНХ в Москве по числу посетителей в первые дни работы превышены в разы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Уже количество людей, которые приходят каждый день, в разы превосходит планы, которые изначально были у организационного комитета", - сказал Кириенко журналистам в ходе финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в "Артеке" (Крым) в понедельник.

По его мнению, выставку можно описать двумя словами: гордость и мечта. "Все, что показано на выставке, - это предмет гордости... Но все то, что сегодня является предметом гордости, когда-то было чьей-то мечтой", - пояснил он.

При этом Кириенко признался, что еще сам не обошел всю выставку. Он рекомендовал заложить на ее посещение с детьми три пары выходных.

"Вот 70% участников марафона общества "Знание" на выставке "Россия", выходя, сказали, что они стали больше гордиться своей страной. Это, наверное, главная цель", - добавил первый замруководителя администрации президента.

Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 8-10 классов проходит в международном детском центре "Артек" со 2 по 6 ноября 2023 года. В нем принимают участие 1500 старшеклассников из всех регионов России. Победители получат денежные призы на образование.

"Президент России принял еще одно решение и дал нам поручение: каждый из участников финала "Большой перемены" этого года по решению президента приглашается посетить выставку "Россия" на ВДНХ", - сказал Кириенко, выступая перед финалистами.

Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на территории ВДНХ в Москве, она продлится до 12 апреля 2024 года. Посетителям доступны экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.