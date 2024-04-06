Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Выставка "Россия" отметила десятимиллионного посетителя

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Количество посетителей международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ достигло 10 млн человек, сообщает пресс-служба мероприятия.

Выставку-форум "Россия" 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость, которым стал Константин Панфилов из Ярославля, который приехал с супругой Екатериной.

Они получили от АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" и Госкорпорации "Росатом" сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола "Ленин" и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот".

В ходе поездки они познакомятся также с Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья никогда не была на русском Севере, уточняется в сообщении.

Также для супругов проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка; организаторы поездки предоставят им проживание и оплатят проезд из Ярославля.

Гендиректор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталья Виртуозова сообщила, что на этой неделе, 4 апреля, выставка также отметила пять месяцев с начала своей работы.

"Со дня на день выставка презентует новую масштабную, неожиданную, очень яркую весенне-летнюю программу. Все у нас только начинается!" — сказала Виртуозова, чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщалось, предыдущую миллионную отметку выставка преодолела 20 марта — девятимиллионным посетителем стал юный Андрей Баторов родом из Бурятии, который вместе в родителями и сестрой сейчас живёт в Москве.

Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" и партнеров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.
1хх

ВДНХ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин подписал закон о запрете судимым за педофилию посещать места для детей

Половодье в Оренбургской области

Отказывающихся покидать дома жителей Оренбурга будут эвакуировать с полицией

Отказывающихся покидать дома жителей Оренбурга будут эвакуировать с полицией
Половодье в Оренбургской области

Число эвакуированных из зоны подтоплений в Орске выросло почти в три раза

Напавшего на губернатора Мурманской области отправили под стражу на два месяца

Напавшего на губернатора Мурманской области отправили под стражу на два месяца
Половодье в Оренбургской области

Дамба в Орске по проекту была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего

Половодье в Оренбургской области

Дело о халатности и нарушении безопасности при строительстве заведено после прорыва дамбы в Орске

Дело о халатности и нарушении безопасности при строительстве заведено после прорыва дамбы в Орске
Половодье в Оренбургской области

Прорыв дамбы в Орске произошел из-за несвоевременно принятых мер по ее содержанию

Уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке

Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря

Избрание меры пресечения напавшему на Чибиса пройдет в больнице Кировска

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });