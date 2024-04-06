Выставка "Россия" отметила десятимиллионного посетителя

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Количество посетителей международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ достигло 10 млн человек, сообщает пресс-служба мероприятия.

Выставку-форум "Россия" 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость, которым стал Константин Панфилов из Ярославля, который приехал с супругой Екатериной.

Они получили от АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" и Госкорпорации "Росатом" сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола "Ленин" и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот".

В ходе поездки они познакомятся также с Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья никогда не была на русском Севере, уточняется в сообщении.

Также для супругов проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка; организаторы поездки предоставят им проживание и оплатят проезд из Ярославля.

Гендиректор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталья Виртуозова сообщила, что на этой неделе, 4 апреля, выставка также отметила пять месяцев с начала своей работы.

"Со дня на день выставка презентует новую масштабную, неожиданную, очень яркую весенне-летнюю программу. Все у нас только начинается!" — сказала Виртуозова, чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщалось, предыдущую миллионную отметку выставка преодолела 20 марта — девятимиллионным посетителем стал юный Андрей Баторов родом из Бурятии, который вместе в родителями и сестрой сейчас живёт в Москве.

Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" и партнеров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.

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