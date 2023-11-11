Скульптуры на парапетах корпусов библиотеки им. Ленина отреставрируют в Москве

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Двадцать две скульптуры на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки им. Ленина отреставрируют в ближайшие полгода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

По словам мэра, специалисты уже приступили к работам. "В результате рентгеноскопии и осмотра несущего каркаса решили проводить реставрацию прямо на месте, не снимая фигуры со здания Российской государственной библиотеки", - добавил он.

Как сообщил Собянин, вокруг статуй установили мобильные отапливаемые мастерские, в каждой из которых работает реставратор.

На данном этапе специалисты укрепляют основания, расчищают скульптуры от грязи и снимают старую краску. "Это нужно, чтобы восстановить авторскую пластику и вернуть фигурам их исторический облик", - отметил он.