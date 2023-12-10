Ремонт фасада и купола Театра Сатиры в Москве выполнен на 80%

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт фасада и купола Театра Сатиры на Триумфальной площади реализован на 80%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье в своем телеграм-канале.

В столице приводят также в порядок Театр Олега Табакова на улице Чаплыгина. По словам мэра, полностью завершить ремонт и реставрацию "Табакерки" планируется в 2024 году.

Как добавил Собянин, "также в следующем году закончим Центр театра и кино на Поварской и "Хор солистов".

Мэр напомнил, что в Москве за последние 10 лет обновили 40 театров, среди которых Театр Эстрады, музыкальный театр "Геликон-опера", Театр на Малой Бронной, "Ведогонь-театр", а также Театр на Трубной.

"К 2030 году планируем завершить обновление всех нуждающихся в этом московских театров, - сообщил Собянин. - Например, будут отремонтированы "Уголок дедушки Дурова", Театр имени М.Н. Ермоловой и Театр "Эрмитаж".