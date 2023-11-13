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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

В редевелопмент территории МиГа в Москве может быть вложено 300 млрд рублей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Около 300 млрд рублей может вложить инвестор в проект комплексного развития территории (КРТ) бывшего завода "МиГ" на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Победителем торгов стало ООО "Энимерози", входящее в группу компаний Capital Group.

"Договор о комплексном развитии территории заключен с компанией на 26 лет. В течение этого времени инвестор должен провести редевелопмент территории в районе Беговой (бывшего завода "МиГ" - ИФ) общей площадью 63,55 га. Объем вложений в реализацию проекта может составить не менее 300 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 12 млрд рублей. Благодаря реорганизации площадки будет создано около 25 тысяч новых рабочих мест", - рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Как сказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, на этой территории должны построить свыше 2,3 млн кв.м различной недвижимости, в том числе более 1,4 млн кв.м. жилья, из них более 30 тыс. кв.м - для целей программы реновации. Также инвестор там построит общественно-деловые и социальные объекты площадью около 940 тысяч кв.м, в том числе детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, здание полиции, отделения банков, офисы и магазины.

Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи га.

Capital Group Владимир Ефимов МиГ Москва Максим Гаман Беговой
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