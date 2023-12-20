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В Москве на пике реновации власти планируют переселять 80 тысяч человек в год

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на пике программы реновации планируется переселение примерно 80 тысяч человек в год, сообщил в Мосгордуме мэр города Сергей Собянин. Он представляет депутатам отчет о работе мэрии.

"На пике программы мы должны переселять из ветхого жилья около 80 тысяч человек в год. Задача невероятной сложности, требующая гигантских ресурсов, но уверен, что мы с такой задачей справимся", - сказал он.

По его словам, в столице будет строиться значительно больше жилья, чем в предыдущие годы: 6-7 млн кв. м. ежегодно. Это позволит лучше удовлетворить спрос на жилье и значительно ускорить реализацию программы реновации, считает мэр.

Также Собянин сообщил, что в столице в ближайшие годы реализуют около 190 проектов по реорганизации неэффективно используемых территорий. На месте бывших промзон будут построены городские кварталы и появятся сотни тысяч рабочих мест для горожан.

Сергей Собянин Москва Мосгордума
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